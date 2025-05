Mãe vende filha por R$ 6.500 a curandeiro e é condenada à prisão perpétua

Racquel "Kelly" Smith, da África do Sul, foi condenada à prisão perpétua por sequestrar e traficar a própria filha, de seis anos. Ela vendeu a pequena Joshlin Smith a um curandeiro tradicional, que estava interessado nos olhos verdes e pele clara da menina. A garota nunca mais foi vista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O namorado de Smith, Jacquen Appollis, e seu amigo Steveno van Rhyn também foram presos. Joshlin desapareceu em frente à casa da mãe, em Saldanha Bay, na África do Sul, em fevereiro de 2024. Na ocasião, a mãe disse que deixou a menina com o namorado, sumindo em seguida.

O desaparecimento de Joshlin foi amplamente divulgado no país, com o governo oferecendo uma recompensa de R$ 320 mil para ela retornar para casa, em segurança. No entanto, a menina nunca foi encontrada, levantando suspeitas para a mãe.

Leia também: Epidemia de cólera mata 70 pessoas na capital do Sudão

A Justiça não chegou a uma conclusão sobre o paradeiro de Joshlin, apenas que os três adultos a venderam. Cada um deles foi condenado à prisão perpétua pela acusação de tráfico de pessoas e a 10 anos de prisão pela acusação de sequestro.

Durante o julgamento, mais de 30 testemunhas afirmaram que a menina tinha uma vida conturbada e que a mãe é manipuladora e contadora de "mentiras descaradas". Uma vizinha da família contou que Racquel, que é mãe de 3 filhos, falava abertamente do desejo de vender as crianças.

Leia também: Homem é preso após arrastar pitbull amarrado em moto e animal morre



Uma assistente social apresentou um relatório sobre os três traficantes, afirmando que “não seria exagero concluir que Smith é a mentora do tráfico de sua própria filha".