Titan: itens são encontrados intactos em submersível que implodiu

Ele criticou em entrevistas a falta de cautela da equipe responsável pelo submersível Titan (foto), que tentou chegar aos destroços do Titanic, mas implodiu matando as 5 pessoas a bordo. - (crédito: - Divulgação/OceanGate Expeditions)

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou que recuperou alguns itens intactos entre os destroços do submersível Titan. O submarino da Ocean Gate implodiu durante uma viagem ao Titanic, em junho de 2023, matando todos os cinco tripulantes.

While examining the Titan sub’s wreckage, the Coast Guard discovered Stockton Rush’s pen, still intact.



Watch #ImplosionTheTitanicSubDisaster TONIGHT at 9p on Discovery. pic.twitter.com/0nwLoLjsUs — Discovery (@Discovery) May 28, 2025

Em um vídeo divulgado pela Discovery, é possível ver o processo de recuperação do destroços do Titan, revelando uma caneta, identificada como pertencente ao CEO da OceanGate, Stockton Rush. Os investigadores também encontraram intactos cartões de visita e adesivos com o tema do Titanic.

Restos de roupas e restos mortais também foram identificados. Os artefatos recuperados foram catalogados pelo Conselho de Investigação Marítima da Guarda Costeira dos EUA.

Objetos encontrados nos destroços do Titan Discovery

No vídeo, publicado pelo Discovery, um membro da Guarda Costeira dos EUA detalhou o processo de triagem dos restos mortais, explicando que a "tampa" do Titan ainda estava intacta.

"Vamos considerar a tampa como uma tigela, uma tigela de mistura. Os itens que estavam dentro do Titan naquele momento agora ficam encapsulados dentro da tampa", explicou.

Depois que toda a água foi drenada, os oficiais começaram a vasculhar os destroços. "Estávamos todos nos mobilizando e separando o que precisava ser considerado restos humanos do que eram apenas outros destroços. Enquanto desmontávamos, percebemos que eram as roupas do Sr. Rush”, contou, detalhando que encontrou a manga do casaco usado pelo CEO no momento da implosão.

A sobrevivência de qualquer item em tais condições foi inesperada, mas o estado intacto da caneta surpreendeu os investigadores. "Cada um desses pedaços, até mesmo a caneta, ainda estava intacto. Não havia sido quebrado. Todos esses destroços, todas essas coisas se estilhaçaram, mas a caneta dele ainda estava intacta", disse. Os itens ainda estão sendo avaliados pelas autoridades.

O Titan embarcou em uma viagem sem volta em junho de 2023. O submersível era feito em fibra de carbono e titânio e foi projetado para viagens até os destroços do Titanic a quase 3.800 metros abaixo da superfície do mar. No entanto, ele implodiu a 3.350 metros de profundidade.