Evento religioso reúne comunidade brasileira nos Estados Unidos

Ocorre neste sábado (31/5) o evento religioso voltado à comunidade católica brasileira residente nos Estados Unidos. O encontro toma o estádio DCU Center, em Worcester, Massachusetts, e é considerado um dos maiores do gênero, reunindo fiéis de diversos estados norte-americanos. Um dos destaques da programação é a participação do sacerdote Frei Gilson, referência atual da evangelização católica.

Organizado pela Obra de Maria, o evento ocorrerá das 12h às 22h (horário dos EUA) e contará com uma programação intensa, com momentos de oração, louvor, pregação e adoração ao Santíssimo Sacramento.

Mais do que uma celebração religiosa, o encontro será uma oportunidade para a comunidade brasileira renovar a união e a fé, fortalecer os laços espirituais e experimentar a vivência da Igreja em comunhão, mesmo fora do Brasil. Com a presença de um líder carismático como Frei Gilson, a expectativa é de que o evento seja um momento de profunda conexão com Deus e de inspiração para a vida cristã.