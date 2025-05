Pitbull é sacrificada após morte de bebê; desfecho é surpreendente

Bella, filhote de pitbull, foi sacrificada após a morte do bebê - (crédito: Reprodução/© Animal Care Centers of NYC)

Na semana passada, uma filhote de pitbull foi acusada de matar um bebê de 1 mês no bairro Queens, em Nova York (Estados Unidos). O incidente, descrito inicialmente como uma "agressão brutal", levou ao sacrifício da cadela de apenas seis semanas, chamada Bella.

Leia também: Foco! Conheça alimentos que ajudam a melhorar a concentração

"Nossa bebê estava viva quando todos nós fomos dormir. Essa é a última coisa que sabemos", disse Christopher, o padrasto da menina.

No entanto, a autópsia revelou um desfecho que surpreendeu a todos: a cadela Bella não havia sido a responsável pela morte da bebê Kiyanna Winfield. Segundo o relatório do legista, ao qual Christopher teve acesso, a menina teve uma morte súbita infantil. Além disso, Kiyanna já tinha problemas médicos, incluindo um sopro no coração.

Leia também: Anvisa suspende e alerta sobre lote falsificado de botox; saiba qual

A autópsia também esclareceu que Bella mordeu e comeu parte do rosto da criança, mas isso ocorreu após a morte da bebê. Os pais da criança se mudaram e não pretendem retornar ao bairro.