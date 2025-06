FBI investiga "ataque terrorista direcionado" no Colorado, nos EUA

Um ataque em Boulder, cidade do estado do Colorado, nos Estados Unidos, deixou pessoas feridas durante ato pró-Israel na tarde deste domingo (1º/6). O diretor do FBI, Kash Patel, informou que a repartição investiga o que chamou de “ataque terrorista direcionado”.

“Nossos agentes e as autoridades policiais locais já estão no local e compartilharemos as atualizações assim que mais informações estiverem disponíveis”, escreveu Patel em postagem no X.

Segundo testemunhas, um homem teria atingido os presentes com coquetéis molotov. Na ocasião, os transeuntes participavam de uma caminhada em memória aos reféns israelenses em Gaza. A Polícia de Boulder investiga o caso. Em coletiva, o departamento pediu que os moradores evitem o local.

No X, o governador do Colorado, Jared Polis, condenou o ataque. “Enquanto a comunidade judaica americana continua a se recuperar dos horríveis assassinatos antissemitas em Washington, D.C., é incompreensível que a comunidade judaica esteja enfrentando outro ataque terrorista”, escreveu.

Em 21 de maio, dois funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos foram mortos a tiros em frente a museu judaico em Washington.