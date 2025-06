Cadela queimada viva comove o Equador: "Nossas almas doem"

Cadela é encontrada queimando viva no Equador - (crédito: Reprodução/Instagram)

Na tarde de domingo (1º/6), uma cadela com idade avançada foi encontrada queimando viva nas imediações do Terminal Rodoviário de Carcelen, em um bairro de Quito, no Equador. Moradores que viram o animal agonizando na rua chegaram a pensar que ela já estava morta.

A denúncia chegou à Fundação Lucky Bienester Animal — organização sem fins lucrativos — que fez o resgate da cachorra. "Um cão vira-lata foi incendiado intencionalmente e não foi possível apagá-lo. Duas ou três pessoas que desceram do ônibus tentaram ajudá-lo enquanto ele morria. Minha mãe e minha irmã testemunharam o ocorrido", escreveu um morador da região ao órgão.

Em um post no Instagram da fundação, há prints das denúncias e fotos dos ferimentos da cadela que, felizmente, sobreviveu ao ataque, foi internada, mas não vem apresentando melhoras e pode ser sacrificada nos próximos dias.

"Esperança...é assim que a chamamos por aqui, porque é tudo o que nos resta. Com queimaduras por todo o rosto, córneas, patas, orelhas, todo o seu corpo está lutando para continuar, mas hoje acordamos com uma notícias devastadora. Seu estado não está melhorando. Pelo contrário, seus pulmões também estão comprometidos — devido a inalação da fumaça —, junto com várias costelas quebradas e ferimentos na coluna", escreveu, em postagem.

Ainda acrescentaram: "Nossas almas doem, nossos corações se partem, mas não se compara ao que ela está vivenciando agora. Não queremos que ela sofra mais só porque não queremos deixá-la ir. Avaliamos o progresso dela, mas se não houver melhora significativa, teremos que tomar a decisão mais difícil: deixá-la descansar."

No Equador, o crime de maus-tratos aos animais é considerado infração muito grave e a multa é no valor de US$ 4.700 — R$ 26.730. Além disso, também é considerado crime, aprisionar animais em jaulas, consumir carne de animal de companhia e criar animais para brigas.

A instituição informou ainda ter acionado a Unidade de Bem-Estar Animal do Equador e pede por justiça pelo animal. O caso aconteceu na cidade, onde há câmeras de segurança em muitos pontos.