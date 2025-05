Homem é preso por assar o próprio cachorro dentro de um forno

O responsável pegou o cachorro no colo e o colocou dentro do forno, antes de ligá-lo. Ele ainda travou a entrada do objeto para que o animalzinho não fugisse - (crédito: pixabay)

Um homem foi preso na cidade de Atmore, no Alabama (EUA), por cozinhar o próprio cachorro dentro de um forno. O episódio ocorreu no dia 19 de maio, dentro da casa do autor. A causa teria sido um quadro de estresse dele em decorrência de latidos incessantes do animal.

O responsável se chama James Williamson, de 44 anos. Tudo ocorreu durante uma discussão que ele teve com um parente. Enquanto a conversa acontecia, o pet latia, sem parar. Irritado, James pegou o animal no colo e o colocou dentro do forno, antes de ligá-lo. Ele ainda travou a entrada do objeto para que o animalzinho não fugisse. O ato provocou a morte do Chihuahua.

Vizinhos do responsável chamaram a polícia depois de ouvirem latidos intensos de dor. Em entrevista ao canal americano FOX 10, o sargento McMann relatou que encontrou os restos carbonizados do cachorro, espalhados na entrada da garagem.

O responsável se chama James Williamson, de 44 anos. Tudo aconteceu durante uma discussão que teve com um parente (foto: Reprodução/Escambia County Sheriff's Office)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Eu também tenho um chihuahua. Quando cheguei lá, fiquei sem palavras, de verdade. Fiquei parado ali, olhando para o cachorro por um tempo e precisei me recompor", relatou o agente. O crime ocorreu perto da divisa com o estado da Flórida.

Leia mais: Governo dos EUA encerrará todos os contratos com Harvard



Pelo que fez, James acabou preso e acusado de crueldade animal agravada. Agora detido, tem fiança estipulada em US$ 15 mil (R$ 85 mil). No estado do Alabama, vale mencionar, o ato é tratado como um crime de menor gravidade. Apesar disso, o responsável ainda pode ser condenado a perder o direito de ter animais de estimação.