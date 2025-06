Chefe do Pentágono ordena troca de nome de navio que homenageia ícone gay

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenou a troca de nome de um navio da Marinha que homenageia o ex-político assassinado Harvey Milk, um ícone gay, informou nesta terça-feira o site de assuntos militares Military.com.

O site afirmou que revisou um memorando do gabinete do secretário da Marinha, John Phelan, que indicava que a medida se ajustava ao suposto objetivo de Hegseth de "restabelecer uma cultura guerreira" nas Forças Armadas do país.

O site citou um funcionário não identificado da Defesa, segundo o qual Hegseth ordenou a Phelan que mudasse o nome do USNS Harvey Milk, e que o momento do anúncio - durante o mês do Orgulho LGBTQ+ - foi intencional.

Segundo o canal CBS News, a Marinha considera renomear outros navios. O Pentágono não respondeu ao contato feito pela AFP sobre o assunto.

Milk serviu como mergulhador na Marinha em uma época em que a homossexualidade era proibida nas Forças Armadas. Ele foi um dos primeiros políticos assumidamente homossexuais dos Estados Unidos, eleito membro do conselho de supervisores de San Francisco, onde teve um papel decisivo na aprovação de leis que proíbem a discriminação por orientação sexual.

Meses depois, em 1978, Milk foi morto a tiros juntamente com o prefeito George Moscone, por um ex-supervisor da cidade.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou medidas para proibir a presença de pessoas transgênero nas Forças Armadas e desmantelar os programas de diversidade de gênero, alegando que eles "minam a liderança, o mérito e a coesão da unidade".