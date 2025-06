País europeu multará passageiros que se levantarem no avião antes da hora

De acordo com o jornal americano The Washington Post, na última segunda-feira (2/6), a nova ação foi revelada por uma circular aprovada pela Direção Geral de Aviação Civil da Turquia - (crédito: reprodução/redes sociais)

A Turquia passará a multar passageiros que se levantarem ainda enquanto as aeronaves manobram na pista após o pouso, ou que se anteciparem à autorização de desembarque dos veículos por parte dos comissários de bordo.

De acordo com o jornal americano The Washington Post, a nova ação foi revelada na última segunda-feira (2/6) por uma circular aprovada pela Direção Geral de Aviação Civil da Turquia. Assinado pelo diretor-geral Kemal Yüsek, o documento será encarregado por instruir a tripulação a seguir o novo conjunto de regras.

Os que não as respeitarem serão denunciados às autoridades. Eles deverão seguir "as prioridades de desembarque à sua frente ou ao seu redor". Além disso, uma multa será cobrada "de acordo com as regulamentações legais aplicáveis".

Diversos comportamentos condizentes com a intenção de iniciar o desembarque sem autorização serão punidas. Ou seja, desde atitudes como desatar os cintos, abrir o compartimento superior para retirar malas e até, principalmente, se levantar ou formar fila no corredor, não serão permitidas.

Ainda de acordo com Yüsek, houve um aumento significativo de relatórios que constam comportamentos do gênero em aeronaves. As condutas específicas, segundo ele, colocam em risco a integridade de passageiros e a segurança de forma geral. Também acabam desconsideradas "a satisfação e prioridade de saída" de demais indivíduos.

Conforme noticiou a Halk TV, da Turquia, as multas estariam estipuladas em 2.603 libras turcas, ou seja, R$ 379.