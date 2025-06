Tiktoker de 17 anos é morta a "sangue frio" por homem rejeitado uma semana após aniversário

Sana Yousaf, estrela do TikTok, morreu aos 17 anos no Paquistão - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Sana Yousaf, uma popular tiktoker de 17 anos, foi tragicamente assassinada em casa em Islamabad, capital do Paquistão. A polícia local informou que o principal suspeito do crime é um homem de 22 anos que havia sido rejeitado por ela diversas vezes.

De acordo com a CBS News, o suspeito foi preso. "Ele tentou contato com ela em diversas situações. "Foi um assassinato horrível e a sangue frio", declarou o chefe de polícia, Syed Ali Nasir Rizvi.

Sana contava com mais de um milhão de seguidores no TikTok e era bastante conhecida no Paquistão. Ela alcançou a fama ao compartilhar vídeos sobre cuidados com a pele, produtos de beleza e dublagens de músicas.

A jovem completou 17 anos apenas uma semana antes de ser morta. O último vídeo em seu perfil foi publicado poucas horas antes do assassinato.

A violência contra mulheres que recusam propostas amorosas ou de casamento é, infelizmente, recorrente no Paquistão. Segundo a Comissão de Direitos Humanos do país, ataques motivados por rejeição são parte de um cenário mais amplo de violência de gênero que afeta mulheres de todas as idades na nação.