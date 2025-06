Desarmamento de bombas obriga retirada de 20 mil pessoas na Alemanha

A descoberta de bombas remanescentes da Segunda Guerra Mundial obrigou cerca de 20 mil pessoas a deixarem o local na cidade de Colônia, na Alemanha. Essa é a maior operação de evacuação na cidade desde 1945.

Os três explosivos foram plantados pelos Estados Unidos na época da guerra e descobertos durante uma obra na região, na segunda-feira (2/6). A evacuação ocorre no raio de mil metros ao redor do local, que fica no centro da cidade.

Segundo a administração local, trabalhadores também tiveram que deixar os locais de trabalho. Entre os locais no perímetro de risco, estão um hospital, uma estação de trem e parte da administração municipal, além do grupo de rádio RTL. A ação também afeta o transporte ferroviário, o tráfego no rio Reno e os voos que sobrevoam a área.

O chefe do departamento de desativação de explosivos do governo distrital de Düsseldorf, Kai Kulschewski, destaca que as atividades de desarmamento de bombas não são incomuns no país. "Em toda a Renânia do Norte-Vestfália — estado a oeste da Alemanha —, cerca de 1.500 a 2.000 bombas são encontradas todos os anos – cerca de 200 delas são bombas de alto poder explosivo", enfatiza.

Área de desarmamento das bombas em Colônia, na Alemanha (foto: Reprodução/Administração de Colônia)