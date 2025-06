Trump endurece cerco a estrangeiros em situação irregular nos EUA

Menina tenta abraçar o pai, ao ser escoltada por agentes federais, após audiência no Programa Intensivo de Supervisão de Comparecimento do ICE, em Nova York - (crédito: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP)

Centenas de crianças foram levadas de suas casas e detidas sob custódia do governo, muitas vezes separadas dos pais, de acordo com a emissora CNN. Imigrantes não documentados foram capturados sem mandado de prisão. Mais de 5 mil homens de todas as agências federais de segurança e até 21 mil soldados da Guarda Nacional estão mobilizados para intensificar as apreensões de estrangeiros em condição ilegal nos Estados Unidos, revelou a rede de TV NBC.

No início da noite, o presidente Donald Trump assinou uma proclamação para proibir a entrada nos EUA de cidadãos de 12 países, ao citar "riscos à segurança". As nações atingidas são: Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Cidadãos de outros sete países — Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela — sofrerão restrições parciais de entrada.

Também ontem à noite, o líder republicano cumpriu com a promessa e escalou sua guerra ideológica contra a Universidade de Harvard, ao suspender os vistos para novos estudantes estrangeiros da instituição de ensino superior privada.

O endurecimento da política migratória de Trump envolve denúncias de arbitrariedade. Uma reportagem publicada pelo jornal britânico The Guardian revela que os agentes do ICE — o serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos foram "instruídos" a usar a criatividade para deter pessoas não documentadas e aumentar o número de prisões no último fim de semana. A determinação inicial era de uma média diária de 3 mil detenções.

De acordo com a CNN, a detenção de crianças visa tornar mais difícil a libertação dos pais não documentados. Desde que Trump retornou à Casa Branca, em 20 de janeiro, cerca de 500 menores foram colocados sob custódia do governo, depois de submetidos a uma espécie de "checagem de bem-estar". Em alguns casos, o procedimento contou com a participação do FBI, a polícia federal americana.

Em 27 de maio, a empresária paranaense Nikole Fernandes, 41 anos, saía de casa, em Leominster (Massachusetts), quando foi detida por agentes não caracterizados, que depois chamaram o ICE. Transferida para uma penitenciária em Vermont, foi removida para uma instalação do ICE em Karnes City, no Texas, antes de dar entrada no Complexo de Detenção South Texas, 3.315km a sudoeste de Leominster. Da janela do quarto, a filha de Nikole filmou a ação. Nas imagens, um agente abre a porta do carro, interpela a brasileira e, imediatamente, a leva até outro veículo descaracterizado. A garota reage com perplexidade à detenção e começa a chorar.

Sob condição de anonimato, uma amiga contou ao Correio que Nikole chegou aos EUA em fevereiro de 2019. "Ela era lojista no Brasil, sempre comprava coisas aqui e levava para vender no Brasil, onde tinha uma loja. Nikole sempre teve medo da Imigração, mas era uma coisa tão difícil,porque conhecemos tanta gente que mora aqui há anos, sem documentos, que, para a gente, é até normal", contou. De acordo com a amiga, Nikole trabalha com produção de eventos em Massachusetts. "A gente acredita que alguém a denunciou, porque ela chegou aos EUA com visto."

Um dia depois de Nikole divulgar um vídeo em que denunciava racismo sofrido por uma influencer cristã convidada por ela para uma pregação na Flórida, agentes a abordaram. "Às 10h (hora local), ela foi surpreendida por agentes descaracterizados ao dar ré no carro. Foram truculentos, colocaram a mão dela para trás e exigiram os documentos. Ao conferirem a documentação, chamaram o ICE", relatou a amiga.



Autodeportação

A paranaense foi levada à penitenciária, onde teria sido coagida a assinar um termo de autodeportação, segundo a amiga. Nikole cuidava sozinha das duas filhas, de 18 e de 4 anos. Ambas estão com o pai. Uma amiga criou uma vaquinha on-line para contratar um advogado de imigração e auxiliar a família de Nikole.

Diretor do Centro para Estudos Latino-Americanos da American University (em Washington), Ernesto Castañeda admitiu que os EUA estão tornando mais difícil a vida de estrangeiros em situação irregular. "No passado, a prioridade eram os migrantes não documentados com antecedentes criminais ou aqueles com ordem de deportação emitida pela Justiça ou mandados de prisão do ICE. Cada vez mais prisões oportunistas ou 'colaterais' têm ocorrido. Pessoas têm sido ligadas a gangues, sem provas. Migrantes são deportados sem devido processo legal, sem concordar, sem consultar advogado ou sem a oportunidade de se apresentar ante um juiz de imigração", explicou ao Correio.

EU ACHO...

Ernesto Castañeda, diretor do Centro para Estudos Latinos e Americanos da American University (em Washington) (foto: American University)

"Separações familiares forçadas ocorrem sempre que uma família imigrante não tem permissão para entrar em um país sem autorização; quando membros da família que entram juntos são fisicamente separados, alguns deportados e outros presos; quando menores são levados para lares adotivos; ou quando um membro da família, em situação irregular, é detido e deportado, e o restante da família, não. Isso não é novidade, mas o atual governo Trump tem sido especialmente insensível, por exemplo, quebrando janelas de carros e removendo mães e pais à força, na frente de seus filhos."

Ernesto Castañeda, diretor do Centro para Estudos Latino-americanos e Latinos da American University (em Washington)