'Navio fantasma' com mais de 3 mil veículos pega fogo no Oceano Pacífico

'Navio fantasma' com mais de 3 mil veículos está à deriva no pacífico - (crédito: Divulgação/Guarda Costeira dos Estados Unidos)

Um navio em chamas com mais de 3 mil veículos à bordo está abandonado à deriva, próximo à costa do Oceano Pacífico, perto dos Estados Unidos, desde a última quarta-feira (4/6). Acometida por um grande incêndio, a embarcação, conhecida como 'Morning Midas', teve toda a tripulação, composta por 22 pessoas, salva em segurança.











De acordo com a Guarda Costeira dos EUA, o navio ainda podia ser visto, no registro mais recente, em meio a uma densa e escura nuvem de fumaça. O último testemunho também data da última quarta-feira.

O cargueiro traz a bordo um total de 3.048 veículos. Destes, 70 são carros 100% elétricos. Outros 681 são híbridos. O restante se trata de modelos convencionais à combustão. Também estão à bordo 350 toneladas de gás combustível, assim como mais de 1.530 toneladas de óleo combustível. O Morning Midas tem um comprimento de 183 metros.

O navio saiu de Yantai, na China, e estava rumo ao porto de Lazaro Cardenas, no México. Em alto mar desde o último dia 26 de maio, chegaria ao país norte-americano para realizar o desembarque dos veículos.

A guarda costeira dos EUA informou que a embarcação estava a cerca de 500 quilômetros de distância da costa do Alasca quando recebeu o pedido de socorro. Os 22 tripulantes não conseguiram conter as chamas. Apesar disso, todos foram resgatados com vida e livre de ferimentos. Outras embarcações que circulavam pelo local auxiliaram no processo de salvamento.

A origem do incêndio, assim como quais são os modelos de carro à bordo, ainda são questões desconhecidas. Portador de bandeira da Libéria, o navio está sob gestão da empresa britânica de logística Zodiac Maritime. Ela trabalha em conjunto com a Guarda Costeira para resgatar o Morning Midas e a carga restante.