Presidente de Portugal segura manifestante pelo pescoço em Lisboa

"Não me agarre no pescoço", disse a mulher - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O presidente do Portugal Marcelo Rebelo Rebelo de Sousa foi flagrado segurando o pescoço de uma manifestante enquanto segurava um cartaz com os dizeres: "Há genocídio na Palestina". A jovem falava que o governo português não age em relação ao que ocorre na Faixa de Gaza e convocava as pessoas para uma manifestação quando Marcelo tentou fazer com que ela parasse de falar.

"Não me agarre no pescoço", disse a mulher, que não teve o nome divulgado. A situação ocorreu na quarta-feira (4/6), durante a visita de Marcelo Rebelo à 95.ª edição da Feira do Livro de Lisboa.

"Don't grab my neck!, Don't grab my neck!"



—President of the Portuguese Republic, Marcelo Rebelo de Sousa, grabs the neck of a pro-Palestinian protester! pic.twitter.com/6r58rrXtNa — The Resonance (@Partisan_12) June 5, 2025

Depois, o presidente português disse aos jornalistas que Portugal mudou o voto na Organização das Nações Unidas (ONU) para reconhecer a Palestina como membro pleno da instituição. "Portugal, já disse várias vezes, através do Presidente da República, através do primeiro-ministro e do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, está, em conjunto com outros Estados europeus, a estudar e a ponderar para haver uma atitude conjunta sobre essa matéria", afirmou Marcelo.



