Lula propõe ONU para coordenar discussões entre Rússia e Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs neste sábado (7) que a ONU crie um grupo de países para atuar na mediação entre Rússia e Ucrânia em busca de um acordo, ao mesmo tempo que fez um apelo para que todos sejam realistas.

As declarações aconteceram no momento em que as negociações em Istambul que tentam encerrar o conflito iniciado há mais de três anos estão paralisadas, enquanto as tropas russas multiplicam os ataques contra o país vizinho.

"O que eu estou propondo é que se crie uma comissão de países que não estão envolvidos na guerra para conversar com (o presidente ucraniano Volodimir) Zelensky e com (o presidente russo Vladimir) Putin", disse Putin em uma entrevista coletiva em Paris.

"A ONU pode voltar a ser protagonista desse assunto", em particular o secretário-geral da organização, o português António Guterres, "um homem bom", afirmou o presidente do Brasil, de 79 anos.

Guterres "pode propor um grupo de (países) amigos ao Zelensky e ao Putin, que converse com dois, ouça a verdade dos dois e depois construa uma alternativa" para o fim do conflito na Ucrânia.

Lula, no entanto, pediu que todos sejam realistas. "A pergunta é a seguinte: Putin vai sair da Crimeia?", questionou, antes de indicar que seu homólogo russo "não quer sair" do território ocupado pela Rússia desde 2014.

"Então, agora, você tem que mandar gente com a disposição de fazer um acordo. Não é nem 100% a posição do Zelensky, nem 100% a posição do Putin, é 100% aquilo que for possível", acrescentou.

O conflito entre Rússia e Ucrânia foi abordado nas reuniões dos últimos dias entre Lula e seu homólogo francês, Emmanuel Macron, durante a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro à França desde 2012.

Embora os dois compartilhem o mesmo desejo de alcançar a paz na Ucrânia, Macron pediu a Lula para não colocar no mesmo nível o invasor e o invadido: "Todos queremos a paz, mas não se pode tratar os dois beligerantes de maneira igual".

O presidente brasileiro mantém boas relações com seu homólogo russo e, em 9 de maio, compareceu em Moscou às comemorações do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista.

Lula confirmou que Putin está "convidado" como membro fundador para a reunião de cúpula dos países emergentes BRICS prevista para o início de julho no Rio de Janeiro, mas que a delicada decisão de participar corresponde ao russo.

O Tribunal Penal Internacional (TPI), do qual o Brasil é membro, emitiu em 2023 um mandado de prisão contra o presidente russo por seu papel no envio "ilegal" de crianças ucranianas para a Rússia.