Lula tenta reproduzir movimentos de acrobata durante evento na França

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou a exposição Nosso Barco Tambor Terra, do artista brasileiro Ernesto Neto, na companhia do presidente francês Emmanuel Macron, no Museu Grand Palais. em Paris, nesta sexta-feira (6/6). Durante a visita, Lula tentou reproduzir os movimentos de um acrobata que se apresentou no evento.

Leia também: Lula busca sensibilizar Macron para fechar acordo bilateral

O presidente brasileiro, que estava de terno e só com meias nos pés, deitou no chão e ergueu o corpo — equilibrando-se com os braços.





A visita de Lula à França é a primeira de um chefe de Estado brasileiro em 13 anos. Antes de participar da exposição do artista Ernesto Neto, o presidente brasileiro recebeu o título de Doutor Honoris Causa na Universidade de Paris 8. A cerimônia contou com apresentações de um coral da universidade entoando músicas com raízes populares e eruditas da cultura brasileira.

"A homenagem de hoje não é apenas um reconhecimento pessoal. É um reencontro com valores que moldaram minha vida: a justiça social, a educação como ferramenta de emancipação e o compromisso com os que sempre tiveram de lutar por voz e por espaço", disse Lula.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular