Maria Caudia Tarazona se manifesta sobre estado de Uribe: "lutando pela vida"

Esposa do senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe, baleado na cabeça no último sábado (7/6) enquanto participava de um ato político, em Bogotá, Maria Claudia Trazona foi às redes sociais para relatar o atual estado de saúde do marido.

Através do 'X', antigo Twitter, pela contar do próprio senador, Maria Claudia conta que Miguel luta pela vida. Depois de algumas horas em que a condição do ferimento e o estado da recuperação foram mantidos em sigilo, Tarazona relata que deixa o destino do ente querido nas mãos de Deus. Além disso, pede por uma oração em corrente.

"Sou Maria Claudia Tarazona, esposa de Miguel. Miguel está lutando nesse exato momento pela vida dele. Pedimos a Deus que guie as mãos dos doutores que estão operando-o. Os peço, todos, para nos unirmos em uma cadeia de oração pela vida do Miguel. Toda a minha fé está em Deus", escreveu.

Soy Maria Claudia Tarazona, esposa de Miguel.



Miguel está luchando en estos momentos por su vida. Pidamos a Dios que guíe las manos de los doctores que están atendiéndolo.



Les pido a todos unirnos en una cadena de oración por la vida de Miguel.



Pongo mi Fe en Dios ???????? June 8, 2025

O caso

O legislador, membro do partido oposicionista Centro Democrático, posicionado politicamente à direita, participava de um ato político em Bogotá, capital do país, quando foi baleado na cabeça. Por isso, foi levado diretamente ao hospital, com forte sangramento.

O episódio gerou desespero. Dezenas dos presentes correram, rapidamente, para longe da cena, enquanto o atingido era socorrido pelos mais próximos. O prefeito de Bogotá, Carlos Galán, confirmou que uma pessoa foi detida. Trata-se de um garoto, de apenas 15 anos de idade. Não identificado, o menino foi levado pelas autoridades.

