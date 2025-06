Polícia procura mulher vista falando com autor de tiros contra senador

Imagens que viralizaram nas redes mostram o momento em que uma mulher conversa com o adolescente suspeito de atirar no senador Miguel Uribe, durante discurso em local público, na Colômbia - (crédito: Reprodução redes sociais)

Horas depois do atentado a tiros contra o senador colombiano Miguel Uribe, baleado duas vezes na cabeça, a polícia centra as investigações no atirador de 14 anos e em uma mulher com quem ele teria conversado pouco antes dos disparos.

Segundo o jornal El Tiempo, imagens de vídeo mostram a mulher falando com suspeito, ao seu lado direito, enquanto Uribe discursava, poucos metros a frente. O vídeo com o flagrante viralizou nas redes sociais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ex-prefeito de Bogotá, Enrique Peñalosa, publicou a foto da mulher e fez uma pergunta: "Quem é essa mulher que carrega uma maleta e fala ao ouvido (do atirador), justamente antes do atentado?". Os investigadores também analisam mensagens encontradas no celular do suspeito. "Tem que ser hoje. (...) Na hora que for", afirma o interlocutor, que se intitula "Jhon Estive".