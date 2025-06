Com protestos na Califórnia, Trump diz que prenderia governador do estado

Soldados da Guarda Nacional em frente a um prédio federal enquanto os protestos continuam depois de três dias de confrontos com a polícia - (crédito: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)

“Eu faria isso se fosse Tom (Homan, responsável pela fronteira dos EUA)”, respondeu Trump, ao ser perguntado sobre a possibilidade de prisão do governante. De acordo com o republicano, apesar de gostar de Newsom, o responsável pela California — possível candidato à presidência em 2028 pelo Partido Democrático — “gosta da publicidade” e é “extremamente incompetente”. De acordo com a agência de notícias France-Presse, serão enviados à cidade onde ocorre os protestos, além da Guarda Nacional que segue por lá, 700 fuzileiros navais.

Em entrevista à NBC News no sábado (7/8), Homan havia dito que qualquer pessoa que obstruísse o trabalho de agentes imigração em Los Angeles poderia ser presa, inclusive o governador do estado e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass. Mais cedo nesta segunda, porém, ele esclareceu à Fox News que “não houve discussão sobre a prisão de Newsom”.

Na rede social X (antigo Twitter), o governador desafiou o responsável pela fronteira a seguir com a ideia de prendê-lo e comentou a sugestão de Trump. “O Presidente dos Estados Unidos acaba de pedir a prisão de um governador em exercício”, informou. “Este é um dia que eu esperava nunca ver nos Estados Unidos. Não importa se você é democrata ou republicano, esta é uma linha que não podemos cruzar como nação — este é um passo inconfundível em direção ao autoritarismo.” Leia também: Imigrantes ilegais serão expulsos e Los Angeles será libertada, diz Trump

Representantes políticos, como deputados e senadores, mostraram apoio a Newsom e concordaram que a fala de Trump refletia comportamento autoritário.

Em resposta a publicação do vice-presidente JD Vance que pedia ao governador para “fazer o trabalho dele”, o representante da Califórnia afirmou que “não havia problemas até Trump se envolver” e pediu para que a ordem de controle federal sobre a segurança pública do estado fosse revogada e o controle fosse devolvido.

Nesta segunda, o governador processou o presidente por convocação ilegal da Guarda Nacional, geralmente convocada em casos de desastres naturais, que ocorreu sem a solicitação dele em uma ação que “excedeu a autoridade do governo federal”. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Esta é uma crise fabricada”, escreveu Newsom. “Ele (Donald Trump) está criando medo e terror para assumir o controle de uma milícia estadual e violar a Constituição dos EUA. A ordem ilegal que ele assinou poderia permitir que ele enviasse militares para QUALQUER ESTADO QUE DESEJASSE.”

Gavin Newsom deixou claro que não concorda com violência ou vandalismo usados pelos manifestantes no estado que governa. Afirmou, também, que acredita que eles devam ser responsabilizados por atos criminosos cometidos, mas não da forma com que Trump lida no momento — segundo o governador, com o objetivo de produzir “caos e violência” sob a desculpa de proteger cidadãos.

Definidos por apoiadores republicanos como “ameaça da esquerda”, os protestos que tomam lugar na cidade de Los Angeles, lar de grande parte da comunidade latina no país, desde sexta-feira (6/6) são resposta à política de imigração e deportação de Trump. Leia também: Repórter é atingida com bala de borracha durante protesto em Los Angeles



O presidente dos EUA definiu “as pessoas que causam problemas” na cidade da Califórnia como agitadores “profissionais e insurgentes”. Ele afirmou que, se os manifestantes seguissem os protestos, receberiam “um golpe mais forte do que nunca”.