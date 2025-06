Imigrantes ilegais serão expulsos e Los Angeles será libertada, diz Trump

Demonstrators are being detained by law enforcement on the 101 freeway as protesters clash with law enforcement in the streets surrounding the federal building during a protest following federal immigration operations in Los Angeles, California, on June 8, 2025. US President Donald Trump deployed 2,000 troops on June 7 to handle escalating protests against immigration enforcement raids in the Los Angeles area, a move the state's governor termed "purposefully inflammatory." Federal agents clashed with angry crowds in a Los Angeles suburb as protests stretched into a second night Saturday, shooting flash-bang grenades and shutting part of a freeway amid raids on undocumented migrants, reports said. (Photo by ETIENNE LAURENT / AFP) - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (8/6) que seu governo está determinado a "libertar Los Angeles da Invasão Migrante" e prometeu expulsar imigrantes ilegais envolvidos nos protestos contra as operações de deportação. A declaração foi publicada na rede social Truth Social no fim da tarde e acompanhada por um vídeo de manifestantes em frente a um prédio federal na cidade.

Segundo Trump, os protestos são liderados por "turbas violentas e insurgentes" que atacam agentes federais. "Esses tumultos ilegais apenas fortalecem nossa determinação", escreveu. O presidente disse ter ordenado à secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, ao secretário de Defesa, Pete Hegseth, e à procuradora-geral, Pam Bondi que tomem "todas as medidas necessárias" para restaurar a ordem e garantir a continuidade das operações migratórias. "A ordem será restaurada, os imigrantes ilegais serão expulsos e Los Angeles será libertada", afirmou.

Demonstrators march during a protest following federal immigration operations, in Downtown Los Angeles, on June 8, 2025. US President Donald Trump deployed 2,000 troops on June 7 to handle escalating protests against immigration enforcement raids in the Los Angeles area, a move the state's governor termed "purposefully inflammatory." Federal agents clashed with angry crowds in a Los Angeles suburb as protests stretched into a second night Saturday, shooting flash-bang grenades and shutting part of a freeway amid raids on undocumented migrants, reports said. (Photo by Bastien INZAURRALDE / AFP) (foto: AFP)

A publicação ocorre horas depois de o presidente elogiar a atuação da Guarda Nacional na cidade e criticar as autoridades locais. Em outro post na Truth Social, Trump afirmou que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, foram "incapazes de conter os distúrbios" e disse que "protestos radicais da esquerda, promovidos por agitadores e muitas vezes por vândalos pagos, não serão tolerados".

A mobilização federal começou no sábado (7) e já levou cerca de 2.000 soldados da Guarda Nacional para a Califórnia. Segundo a Casa Branca, o objetivo é proteger instalações federais e apoiar as ações de deportação em andamento. O envio das tropas foi autorizado por Trump sem o aval do governo estadual, o que não ocorria desde 1965, durante a marcha pelos direitos civis em Selma, no Alabama. O governador Gavin Newsom chamou a decisão de "reação completamente desproporcional". A tensão na cidade aumentou após ações coordenadas do ICE, que resultaram na prisão de mais de 100 pessoas ao longo da última semana.