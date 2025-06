Influenciador "remove os bíceps" após injetar substâncias para ficar musculoso 

O influenciador russo Kirill Tereshin, que injetava substâncias nos braços a fim de aumentá-los, tem mostrado, durante esta semana, o estado do próprio corpo após cirurgia realizada para remover os bíceps. Com mais de 264 mil seguidores nas redes sociais, o criador de conteúdo publicou fotos e vídeos da evolução dos membros que haviam sido alterados de forma voluntária.

Nos primeiros registros compartilhados, há seis dias, o rapaz mostra uma imagem no hospital com curativos, sangue e hematomas nos braços. “Cirurgia para remover os bíceps”, escreveu, na conta principal. Em outro perfil, em que publica em inglês, ele explica a motivação, enquanto faz sinal de tesoura com as mãos: “Vocês dizem que não é bonito ou esteticamente agradável, (por isso) consertei para vocês”.