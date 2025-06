Papa Leão XIV ganha camisa da Seleção Brasileira, em Roma

O papa Leão XIV foi presenteado com uma camisa da Seleção Brasileira durante uma audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, nesta quarta (11/6). O presente foi entregue pelo ex-lateral-direito da Seleção Cafu – capitão do penta do Brasil na Copa do Mundo de em 2002.

“Um momento especial em um dia especial para nossa Seleção Brasileira. Somos a única nação presente em todas as Copas do Mundo e agora com a benção para seguirmos rumo ao Hexa”, escreveu o ex-futebolista ao compartilhar a imagem ao lado de Leão no Instagram.

O Vatican News publicou um vídeo que mostra o momento do encontro, quando o papa XIV cumprimenta o ex-jogador e recebe o presente. Segundo a agência, Cafu esteve em Roma em função do Jubileu dos Esportistas, parte da programação de celebração do Ano Santo da Igreja Católica.

A camisa entregue ao papa exibe uma dedicatória escrita por Cafu: "Com respeito e carinho, do capitão Cafu". O Papa integra a comunidade fã de esportes e até praticou tênis na juventude.

Esse não foi o único presente brasileiro entregue ao pontífice. Mariah Morais, noiva de Cafu, ofereceu um exemplar de seu livro a Leão. A obra ‘Depois do Depois’ aborda a importância do acolhimento de pessoas divorciadas – um tema considerado sensível na Igreja Católica.

“Nem em meus sonhos… O papa pegou meu livro e consegui falar da importância do acolhimento das igrejas às pessoas divorciadas”, comemorou no Instagram. “Um dia especial.”

