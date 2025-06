Em homilia de Pentecostes, Papa Leão XIV lamenta feminicídios

Diante de mais de 50 mil fiéis reunidos na Praça de São Pedro neste domingo (8/6), o Papa Leão XIV fez um apelo emocionado contra a violência de gênero ao celebrar a Missa de Pentecostes. Em sua homilia, o pontífice mencionou com dor os recentes casos de feminicídio e destacou a importância do Espírito Santo na construção de relações humanas mais saudáveis e fraternas.

"O Espírito transforma também os perigos mais ocultos que envenenam as nossas relações, como os mal-entendidos, os preconceitos, as instrumentalizações", afirmou. Ele alertou ainda sobre os riscos de relações marcadas pelo desejo de dominação: "Penso também — com muita dor — em quando uma relação é infestada pela vontade de dominar o outro, uma atitude que frequentemente desemboca na violência, como infelizmente demonstram os numerosos e recentes casos de feminicídio", disse.

Segundo o Papa, é por meio da presença do amor de Deus que o ser humano se torna capaz de “educar as paixões” e resistir à tentação do controle e da agressividade. “O Espírito Santo faz amadurecer em nós os frutos que nos ajudam a viver relações verdadeiras e saudáveis”, concluiu.

A celebração de Pentecostes marca o envio do Espírito Santo aos apóstolos e, segundo o pontífice, é também um convite à abertura de fronteiras – tanto espirituais quanto interpessoais – em direção à fraternidade e ao respeito mútuo.