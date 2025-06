Netanyahu diz que alvo do ataque é "coração do programa" nuclear do Irã

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, gravou um pronunciamento à nação, divulgado após o ataque israelense contra o Irã, na noite desta quinta-feira (12/6) — madrugada de sexta-feira (13), no horário local. "Estamos em um momento decisivo na história de Israel", disse o premiê.

De acordo com Netanyahu, a operação tem como objetivo deter "a ameaça iraniana à própria sobrevivência de Israel". O premiê afirmou que o alvo principal do ataque seria a usina nuclear iraniana de Natanz, que ele classificou como “o coração do programa de enriquecimento de urânio” do país.

Segundo Netanyahu, cientistas que participam do programa nuclear iraniano também foram atacados.

No entanto, a mídia estatal iraniana afirma que edifícios residenciais na capital Teerã também foram atingidos pelos mísseis israelenses.

Em comunicado, o Exército de Israel informou que concluiu a “primeira fase” dos ataques contra alvos militares e nucleares do Irã. "Há pouco, dezenas de aviões da IAF [Força Aérea Israelense, na sigla em inglês] concluíram a primeira fase, que incluiu ataques contra dezenas de alvos militares, incluídos alvos nucleares em diferentes partes do Irã", indicou o Exército israelense.

Estados Unidos foram informados do ataque

De acordo com a AFP, Israel informou aos Estados Unidos que atacar o Irã é necessário "para sua defesa", declarou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que garante que Washington não tem envolvimento na operação.

"Sejamos claros: o Irã não deve atacar os interesses nem o pessoal dos Estados Unidos", advertiu Rubio em comunicado, no qual ressalta que "a principal prioridade [do governo dos EUA] é proteger as forças americanas na região".