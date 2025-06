Efeito 11A: cantor escapou de tragédia área em 1998 no mesmo assento de sobrevivente na Índia

Uma coincidência envolvendo dois acidentes aéreos separados por 27 anos ocorreu nesta semana. O cantor tailândes Ruangsak Loychusak, conhecido pelo nome artístico James, revelou também ter ocupado o assento 11A durante o trágico voo TG261 da Thai Airways, em 1998 — o mesmo número da poltrona onde estava Vishwash Kumar Ramesh, único sobrevivente da queda do Boeing 787 Dreamliner da Air India, ocorrida na quinta-feira (12/6), na Índia.

O acidente de 1998 — que partiu de Bangkok com destino à Índia —, ocorrido na tentativa de pouso no aeroporto de Surat Thani, no sul da Tailândia, matou 101 dos 132 passageiros e parte da tripulação. A aeronave caiu em uma plantação após enfrentar mau tempo e falhar em três tentativas de pouso. Após sobreviver ao acidente, o então jovem ídolo pop Ruangsak prometeu realizar um show beneficente para as famílias das vítimas.

O artista voltou aos noticiários após expressar surpresa e calafrios ao saber que o britânico de origem indiana, Vishman Kumar, de 40 anos, também ocupava a mesma poltrona 11A durante a queda do voo da Air India. Na tragédia desta semana, 241 pessoas morreram — Kumar foi o único a sair com vida do acidente, foi resgatado com ferimentos e está em recuperação.

“Quando soube que ele estava no 11A, o mesmo assento que eu ocupei quando sobrevivi, senti arrepios. Foi como reviver tudo”, declarou James em entrevista ao jornal Bangkok Post.

Além da coincidência do número, outra semelhança impressionante marcou os dois casos: ambos foram vistos e filmados logo após os acidentes. Em 1998, imagens da TV tailandesa mostraram o cantor saindo dos destroços, amparado por dois homens e fazendo o símbolo de vitória com os dedos. Já o britânico também foi registrado pelas câmeras após o desastre da Air India, andando sozinho, com a camisa ensanguentada e o rosto, peito e pés feridos.

O irmão dele, Ajay Kumar Ramesh, de 45, estava no mesmo avião, para retornarem ao Reino Unido após uma visita aos familiares no país asiático. Não há notícias sobre o homem que, provavelmente, está entre as vítimas fatais.