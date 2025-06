Saiba sobre o avião com mais de 240 pessoas que caiu na Índia

Um avião Boeing 787-8 Dreamliner, operado pela Air India, caiu pouco depois de decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, com 242 pessoas a bordo nesta quinta-feira (12).

O voo AI171 tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres, e transportava 232 passageiros e 10 tripulantes. Entre os ocupantes estavam 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. Segundo o jornal India Today, um ex-ministro da região de Gujarat também estava na aeronave.

A Autoridade de Aviação Civil da Índia confirmou que a queda ocorreu nas imediações do aeroporto, minutos após a decolagem. Ainda não se sabe o que teria provocado a falha, mas o acidente aconteceu no início da manhã (horário de Brasília), já início da tarde no horário local.

O modelo envolvido no acidente é o Boeing 787-8 Dreamliner, uma das aeronaves mais modernas da aviação comercial, lançada em 2011. Com capacidade para até 248 passageiros, o avião tem 57 metros de comprimento, 60 metros de envergadura e alcance de mais de 13 mil quilômetros. Seu peso máximo de decolagem ultrapassa 227 toneladas.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre sobreviventes ou o resgate das vítimas. A queda em uma área próxima ao aeroporto facilitou a chegada das equipes de emergência, que atuam intensamente na região.

O caso gerou grande repercussão internacional, especialmente entre os países com cidadãos a bordo. A Air India ainda não se pronunciou oficialmente sobre as causas do acidente, mas investigações preliminares já estão em andamento.

O impacto dessa tragédia ainda está sendo apurado, enquanto familiares e amigos aguardam por respostas.