Trump pede que Irã e Israel 'cheguem a um acordo'

Através das redes sociais, Trump afirmou que fará uma série de ligações ao longo do dia para mediar a paz no Oriente Médio - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou Irã e Israel, neste domingo (15), a "chegar a um acordo" e encerrar a troca de ataques que vêm realizando desde a noite de quinta-feira.

"Irã e Israel devem chegar a um acordo, e chegarão", disse Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando que há "inúmeras ligações e reuniões" sobre o assunto e que a paz poderá ser alcançada "em breve".

























Neste domingo o Governo de Israel emitiu um alerta para que a população busque abrigos seguros . Por volta das 10h (horário de Brasília) sirenes soaram em Jerusalém e em Tel Aviv indicando a chegada de mísseis provenientes do Irã, conforme reportou a AFP.

A tv estatal do Irã informou que o país disparou uma nova onda de projéteis contra Israel neste domingo. A agência oficial IRNA também anunciou o início de "uma nova onda de mísseis" disparados contra Israel. O Exército de Israel afirmou, em seguida, que está preparado para interceptar uma nova onda de mísseis enquanto continua ataques contra o Irã.

É o terceiro dia de uma intensa troca de ataques entre os dois lados. No meio do fogo cruzado, autoridades brasileiras estão presas em Israel, sem conseguir voltar ao Brasil. Duas comitivas de governadores, prefeitos e secretários de estado foram ao país participar de uma agenda oficial quando o conflito se intensificou. Entre o grupo, estão quatro secretários do Distrito Federal, que ainda não sabem quando poderão voltar ao Brasil.