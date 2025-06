Tensão escala em terceiro dia de conflito direto entre Israel e Irã

O Governo de Israel emitiu um alerta para que a população busque abrigos seguros na manhã deste domingo. Por volta das 10h (horário de Brasília) sirenes soaram em Jerusalém e em Tel Aviv indicando a chegada de mísseis provenientes do Irã, conforme reportou a AFP.

A tv estatal do Irã informou que o país disparou uma nova onda de projéteis contra Israel neste domingo. A agência oficial IRNA também anunciou o início de "uma nova onda de mísseis" disparados contra Israel. O Exército de Israel afirmou, em seguida, que está preparado para interceptar uma nova onda de mísseis enquanto continua ataques contra o Irã.

É o terceiro dia de uma intensa troca de ataques entre os dois lados. No meio do fogo cruzado, autoridades brasileiras estão presas em Israel, sem conseguir voltar ao Brasil. Duas comitivas de governadores, prefeitos e secretários de estado foram ao país participar de uma agenda oficial quando o conflito se intensificou. Entre o grupo, estão quatro secretários do Distrito Federal, que ainda não sabem quando poderão voltar ao Brasil.

Na noite de sábado, a cidade de Tamra foi atacada e ficou gravamente devastada após os ataques iranianos. Agências internacionais apontam que seis pessoas morreram na cidade. Já em Bat Yam, outra localidade israelense atingida pelos ataques do Irã, o número vítimas chegou a 4.

A Al JAzeera reportou ao menos 58 vítimas no Irã após os ataques de Israel, desde sexta-feira. Já Israel aponta que 13 pessoas morreram no país.

Enquanto isso, em na Faiza de Gaza, 23 palestinos morreram em um ataque israelense enquanto tentavam obter mantimentos no Corredor Netzarim.

Durante os ataques, que começaram na sexta-feira, 80 alvos de Israel foram atingidos no Irã, entre eles a sede do Ministério da Defesa do Irã e quatro edíficios estratégicos do complexo nuclear de Esfahan, no Irã. Conforme relatado pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) embora as estruturas físicas tenham sido afetadas, nenhum aumento nos níveis de radiação fora do local foi relatado até agora.

Porta-Voz de Israel diz que Irã é o regime mais perigoso do mundo

Em entrevista à CNN Brasil na manhã deste domingo, o porta-voz do Exército Israelense no Brasil, Rafael Rozenszajn, afirmou que o Irã o regime iraniano é o mais letal do mundo e Israel não permitirá o avanço do programa nuclear do país. "Nós não podemos permitir que o regime veganiano tenha em suas mãos um armamento de destruição e massa", afirmou.



Rozenszajn explicou que o objetivo do exército é desmantelar a ameaça estado de Israel e declarou que o Irã estava a apenas um passo de conseguir possuir 15 bombas atômicas. Ele ainda confirmou que Israel matou 11 líderes militares do regime iraniano e 9 cientistas envolvidos na produção de armamento nuclear, além de atacar fábricas de produção de mísseis balísticos. "Nós não podemos permitir que o Irã continue sendo uma ameaça tão grande para o estado de Israel", disse