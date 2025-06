Trump alerta que "todos devem evacuar Teerã imediatamente"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira (16) que os moradores de Teerã deixem imediatamente a cidade, endossando os alertas do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que lançou um ataque em massa contra o Irã.

"Todos devem evacuar Teerã imediatamente!", escreveu Trump em sua conta na plataforma Truth Social, durante uma cúpula do G7 no Canadá, sem fornecer mais detalhes.

Israel está 'mudando a face do Oriente Médio', diz Netanyahu

Israel está "mudando a face do Oriente Médio" com seu ataque sem precedentes ao Irã, afirmou o premier israelense, Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira (16), no quarto dia da escalada militar entre os dois países.

Netanyahu participou de uma entrevista coletiva transmitida pela TV, horas após um bombardeio contra a sede da TV estatal iraniana em Teerã. Câmeras registraram o momento em que uma apresentadora deixou rapidamente o estúdio, enquanto parte do teto se soltava e uma poeira densa se espalhava, segundo vídeos divulgados por veículos iranianos.

A emissora interrompeu sua programação ao vivo, que foi retomada minutos depois. Teerã chamou o ataque de "crime de guerra".

Os iranianos veem "que o regime é muito mais frágil" do que pensavam, comentou Netanyahu, ao lembrar que Israel atingiu a cúpula militar iraniana. "Nós os eliminamos um a um." Matar o líder supremo do Irã "encerraria o conflito" entre os dois países, afirmou ao canal ABC News.