Ataque israelense atinge TV estatal do Irã; veja vídeo

Um bombardeio israelense atingiu o prédio da Rádio e Televisão da República Islâmica do Irã nesta segunda-feira (16/6). O ataque fez com que a transmissão ao vivo fosse interrompida. No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que a apresentadora deixa o estúdio. Segundos depois o local é tomado por fumaça.

Ainda não há informações sobre feridos. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmou o ataque. "A autoridade de transmissão de propaganda e incitação do regime iraniano foi atacada pelas Forças de Defesa de Israel após uma evacuação generalizada de moradores da área. Nós derrotaremos o ditador iraniano em todos os lugares", disse ele no X.

Veja o vídeo:

Israel e Irã estão no quarto dia de conflito. Os ataques começaram na sexta-feira (13/6), quando o Exército israelense lançou uma ofensiva contra o Irã com o objetivo de "evitar que a República Islâmica desenvolva armas nucleares". Os ataques deixaram pelo menos 224 mortos e mais de mil feridos no Irã. No lado israelense, o balanço de vítimas subiu para 24 mortos.

