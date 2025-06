Petroleiro e navio colidem e pegam fogo na costa do Irã

No comunicado, a companhia disse que toda a tripulação a bordo está segura, sem feridos, e que, após o incidente, medidas imediatas foram tomadas para extinguir um incêndio no convés do Front Eagle - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

A Frontline, empresa de transporte marítimo internacional de petróleo bruto, informou nesta terça-feira (17) que respondeu a um incidente envolvendo seu petroleiro, o Front Eagle, administrado pela Anglo Eastern, que se envolveu em uma colisão com o navio Adalynn, em Fujairah, no Golfo de Omã, perto do Estreito de Ormuz, na costa do Irã.

"Trata-se de um incidente de navegação e não está relacionado ao atual conflito regional", enfatiza a nota oficial, que menciona que o incidente ocorreu aproximadamente a 15 milhas náuticas de Fujairah, às 00h15 (horário local), e uma investigação completa será realizada para determinar a causa.

A empresa informou que todas as autoridades competentes, incluindo a Guarda Costeira dos Emirados Árabes Unidos, o Controle Portuário de Fujairah e Khor Fakkan, foram notificadas e estão respondendo à situação.

No comunicado, a companhia disse que toda a tripulação a bordo está segura, sem feridos, e que, após o incidente, medidas imediatas foram tomadas para extinguir um incêndio no convés do Front Eagle. "Temos conhecimento de relatos de um incêndio a bordo do Adalynn após a colisão. A Frontline está monitorando a situação de perto e cooperando integralmente com as autoridades competentes, à medida que os esforços de resposta à emergência continuam", acrescenta a nota.