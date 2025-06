Trump cita 'paciência se esgotando' e afirma que líder do Irã é 'alvo fácil'

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com repórteres com o primeiro-ministro britânico durante a Cúpula do Grupo dos Sete (G7) - (crédito: Suzanne Plunkett / POOL / AFP)

Durante a manhã desta terça-feira (17/6), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma série de declarações ameaçadoras contra o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei. Em publicações na rede social Truth Social, Trump afirmou que os EUA e Israel não têm planos imediatos de matar o líder iraniano, mas deixou claro que a situação pode mudar conforme evolua o conflito entre os dois países. Segundo ele, a paciência está se esgotando.

“Sabemos exatamente onde o chamado ‘Líder Supremo’ está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá. Não vamos matá-lo (matá-lo!), pelo menos não por enquanto. Mas não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está se esgotando. Agradecemos a sua atenção a este assunto!”, escreveu o presidente norte-americano.

Trump afirmou ainda que os Estados Unidos têm “controle total e completo dos céus do Irã” e ironizou as defesas aéreas iranianas. “O Irã tinha bons rastreadores aéreos e outros equipamentos defensivos, e muitos deles, mas não se comparam aos ‘objetos’ fabricados, concebidos e fabricados pelos Estados Unidos. Ninguém faz isso melhor do que os bons e velhos EUA”, declarou.

Em outro trecho, o presidente criticou o presidente francês, Emmanuel Macron, que, segundo ele, teria divulgado informações incorretas sobre um suposto esforço americano para negociar um cessar-fogo entre Israel e Irã. “Errado! Ele não tem ideia de por que estou a caminho de Washington, mas certamente não tem nada a ver com um cessar-fogo. Muito maior do que isso”, escreveu Trump.

As declarações ocorrem horas depois de Israel anunciar mais uma ofensiva contra lideranças iranianas. De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF), o conselheiro militar mais próximo de Khamenei, o general Ali Shadmani, foi morto em um ataque aéreo noturno contra um centro de comando no coração da capital Teerã. Esta é a segunda vez, em menos de uma semana, que Israel alega ter eliminado o chefe do Estado-Maior do Irã em tempos de guerra.

Shadmani assumiu o cargo em 13 de junho, horas depois de o antecessor, Qolamali Rashid, ter sido morto em um bombardeio israelense.

O Irã ainda não se pronunciou oficialmente sobre a morte de Shadmani nem sobre as ameaças de Trump. Khamenei, que comanda o país há 35 anos, é considerado a autoridade máxima no Irã, exercendo funções tanto como líder religioso quanto político e militar.