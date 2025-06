Morte do ator de ‘Lilo & Stitch’ está sob investigação

A morte do ator havaiano David Hekili Kenui Bell, 46 anos, é investigada pelo Departamento de Polícia do Havaí. Bell, que integrava o elenco do recém-lançado live-action de Lilo & Stitch, da Disney, faleceu na última quinta-feira (12/6). A informação foi inicialmente divulgada por sua irmã, Jalene, em uma rede social, e posteriormente confirmada pelas autoridades.

Bell era conhecido não apenas pelo envolvimento com a cultura local do Havaí, mas também pelas participações em séries como Hawaii 5-0 e Magnum. A Disney lamentou a perda do ator, destacando o caráter gentil e a contribuição para a produção do filme, sucesso de bilheteria que já arrecadou mais de 860 milhões de dólares em todo o mundo.

De acordo com a polícia, uma autópsia foi solicitada e será realizada para determinar a causa exata da morte. “Iniciamos um inquérito policial (como é prática padrão) e uma autópsia está sendo agendada”, afirmou um porta-voz das autoridades locais à revista People. Apesar da investigação em andamento, os agentes ressaltam que, até o momento, não há indícios de crime.

A notícia da morte abalou fãs e colegas de trabalho. Jalene, a irmã do ator, publicou um texto emocionado em homenagem a Bell. “Meu doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo irmãozinho David H. K. Bell passará o dia de hoje na companhia do nosso Pai Celestial”, escreveu. No relato, ela relembra com carinho o último momento ao lado do irmão: “Nossa última vez juntos foi sentados no sofá da minha sala, conversando sobre a vida, tomando uma água com gás e fazendo um pouco de genealogia.”

A Disney também homenageou o ator. “Estamos profundamente tristes com a perda repentina de David Hekili Kenui Bell. Ele será para sempre um membro da família Disney e Lilo & Stitch”, declarou a produtora.

O filme, uma nova versão em live-action do clássico animado de 2002, estreou nas últimas semanas.

