Ator de Lilo & Stitch morre semanas após lançamento do filme

David Hekill Kenui Bell, ator que participou da versão live-action de “Lilo & Stitch”, morreu neste domingo (15/6), aos 36 anos, no Havaí. A notícia foi confirmada pela família nas redes sociais e logo depois pelo portal TMZ. A causa da morte ainda não foi divulgada.

A perda repentina acontece poucas semanas após o lançamento do longa da Disney, que vem sendo um sucesso nos cinemas. David esteve presente na pré-estreia em Kapolei, no Havaí, onde surgiu vestido de Stitch, arrancando sorrisos do público e distribuindo raspadinhas de gelo, numa das cenas mais marcantes da divulgação do filme.

Leia também:

Além de atuar, David também era conhecido por seu trabalho como dublador. Sua voz era usada para dar as boas-vindas aos turistas no Aeroporto de Kona, um dos mais movimentados da região. Nascido e criado no Havaí, o artista mantinha forte ligação com suas raízes e com a cultura local.

A irmã do ator prestou uma homenagem emocionante nas redes sociais. Ela descreveu David como um homem generoso, alegre e carinhoso, que sempre priorizou os laços familiares. “Ele sempre criava momentos especiais para estarmos juntos”, escreveu.