Policiais são flagrados fazendo sexo dentro de viatura; homem e mulher foram afastados

Dois policiais de Larnaca, no Chipre, foram afastados temporariamente de suas funções após serem flagrados fazendo sexo em uma viatura oficial, em plena luz do dia. Nas imagens, um dos agentes aparece do lado de fora do veículo, enquanto a colega está parcialmente dentro da viatura, curvada sobre o banco do motorista.

O episódio foi registrado por um morador que passava pelo local e se chocou com a cena explícita. Segundo ele, outros veículos passavam pelo local com boa visão do que estava acontecendo, sem que os dois agentes manifestassem qualquer preocupação.

A polícia local inicialmente suspeitou que o material pudesse ter sido adulterado, mas confirmou nesta quarta-feira (18/6) que as imagens são autênticas.

Ao jornal The Sun, a porta-voz da corporação, Kyriaki Lambrianidou, criticou o fato do vídeo ter sido postado nas redes antes de ser entregue às autoridades.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. A polícia abriu uma investigação interna para apurar o caso.