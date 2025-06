Estudante brasileiro morre afogado em intercâmbio no Canadá

Um estudante brasileiro de 16 anos, identificado como Victor Gabriel Camargo, morreu afogado em um rio em Nackawic, no Canadá. O adolescente participava do programa de intercâmbio Ganhando o mundo no território canadense. Ele era aluno de uma escola pública no Paraná.

Victor estava desaparecido desde segunda-feira (16/6), após ter entrado em um rio na região onde morava. Ele estava acompanhado da família canadense de uma outra intercambista. Diversas equipes de resgate da polícia foram mobilizadas nas buscas. O jovem foi encontro morto na terça-feira (17/6).

A Secretaria de Educação do Paraná informou, em nota, que está em contato direto com a família do estudante, prestando todo o apoio necessário e suporte com informações e orientações em relação às medidas legais, consulares e logísticas que envolvem o caso.

"O governo do Paraná também estabeleceu com a cúpula da Polícia Federal a emissão de passaporte de maneira emergencial para os pais, se desejarem acompanhar todo o processo. O corpo consular canadense também está a disposição para ajudar com vistos e outros procedimentos", destacou a Secretaria de Educação.

"Toda a rede estadual está de luto e presta solidariedade aos familiares e amigos do estudante neste momento de profunda dor", acrescentou a pasta.

