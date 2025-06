Putin acusa Otan de criar falsa 'ameaça russa' para justificar aumento de gastos militares

Putin participa do evento Rússia — Terra de Oportunidades, em Moscou - (crédito: Alexander Kazakov/AFP)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou nesta quinta-feira, 19, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de alimentar um "mito" sobre supostas intenções expansionistas russas para justificar o aumento de gastos com defesa entre os países da aliança. "A lenda de que a Rússia vai atacar a Europa é a mesma mentira inacreditável que Joseph Goebbels dizia: quanto mais absurda a mentira, mais rápido acreditam", afirmou, em referência ao ministro da propaganda da Alemanha nazista.

Durante encontro com líderes de agências internacionais de notícias, em São Petersburgo, Putin disse que a "narrativa ocidental" serve para manipular contribuintes. "As elites ocidentais sempre usaram a ameaça vinda do leste para tirar dinheiro dos seus cidadãos e encobrir erros econômicos internos", acusou.

Segundo o líder russo, mesmo com o aumento de orçamentos militares para até 5% do PIB em países-membros da aliança atlântica, "isso não faz sentido". Putin afirmou que a Rússia "é autossuficiente em termos de defesa" e que "todas as ameaças que surgirem serão neutralizadas".

"Vocês sabem que os países da Otan gastam hoje US$ 1,4 trilhão em armamentos? Isso é mais do que todos os outros países do mundo juntos, incluindo Rússia e China", comparou. O presidente também questionou a racionalidade de decisões econômicas do Ocidente, como o embargo ao gás russo pela Alemanha.