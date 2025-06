Trump decidirá sobre ataque dos EUA ao Irã 'nas próximas semanas'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai decidir "nas próximas duas semanas" se envolverá o país no conflito entre Israel e Irã. "Com base no fato de que há uma possibilidade substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão sobre ir ou não nas próximas duas semanas", afirmou Trump em um comunicado lido pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta quinta-feira (19/6).

A Casa Branca também disse que o Irã tem a capacidade de fabricar armamento nuclear em 15 dias caso o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, autorizasse. "O Irã tem tudo o que precisa para obter uma arma nuclear. Tudo o que eles precisam é de uma decisão do líder supremo para fazê-lo, e levaria duas semanas para concluir a produção dessa arma", citou Karoline.

No sétimo dia do conflito, Irã lançou dezenas de mísseis em várias regiões de Israel. Segundo os serviços de emergência, 47 pessoas ficaram feridas. O Hospital Soroka, em Bersheba, no sul do país, sofreu "danos significativos" nesta quinta-feira (19/6).

Durante a noite de quarta-feira (18/6), o Exército israelense anunciou que atacou um "reator nuclear inativo" em Arak e "bombardeou uma instalação de desenvolvimento de armas nucleares na área de Natanz", no centro do Irã.

Com informações da AFP*