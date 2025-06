Socorristas chegam até brasileira que caiu em trilha de vulcão na Indonésia

Uma equipe de resgate conseguiu chegar até a brasileira Juliana Marins, 26 anos, que caiu durante uma trilha ao vulcão Rinjani, na Indonésia. A jovem recebeu água e comida. Já é noite no território indonésio e o local onde Juliana caiu está encoberto por neblina, o que dificulta o resgate.

"O montanhista chegou lá e o resgate conseguiu descer até ela. Ela está estabilizada e viva, é o que temos de informação. Vão colocá-la na maca assim que possível", afirmou Mariana Marins, irmã de Juliana, ao g1.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana está viajando pela Ásia desde fevereiro. Ao Correio, o Itamaraty informou que a Embaixada em Jacarta está em contato com as autoridades locais sobre o caso desde cedo. "O local é de difícil acesso, mas os indonésios estão empenhados no resgate. Embaixada segue acompanhando operação", diz.

Nas redes sociais, Juliana compartilha a rotina de viagens pelo mundo. Em penúltima publicação, em 29 de maio, a jovem relatou que fazer uma "viagem longa sozinha significa que o sentir vai sempre ser mais intenso e imprevisível". "Nunca me senti tão viva", escreveu.

O monte Rinjani, onde Juliana fazia a trilha, tem 3.726 metros de altura e é o segundo maior vulcão da Indonésia. O local é bastante procurado por alpinistas.

Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, disse que está cobrando providências das autoridades locais para que o resgate da brasileira seja realizado com urgência. "Seguimos em oração e com esperança de que tudo termine bem. Continuaremos acompanhando de perto a situação", afirmou.

