"Ela está viva e estamos felizes", diz irmã de brasileira na Indonésia

A brasileira Juliana Marins, 26 anos, que caiu durante uma trilha ao vulcão Rinjani, na Indonésia na sexta-feira (20/6), recebeu água, comida e agasalho de socorristas. No entanto, ela ainda permanece no local do acidente. Já é noite no território indonésio e o local onde Juliana caiu está encoberto por neblina, o que dificulta o resgate.

Mariana Marins, irmã de Juliana, disse que a brasileira ainda não foi resgatada, mas agora ela não está sozinha. "Nós não sabemos se ela está machucada, como está o estado mental dela e físico. Só sabemos que ela está viva e estamos muito felizes com isso, porém essa é só a primeira parte da luta. Juliana precisa ser resgatada e ir para o hospital", relatou Mariana nos stories do Instagram.

Leia também: Socorristas chegam até brasileira que caiu em trilha de vulcão na Indonésia

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana está viajando pela Ásia desde fevereiro. Ao Correio, o Itamaraty informou que a Embaixada em Jacarta está em contato com as autoridades locais sobre o caso desde cedo. "O local é de difícil acesso, mas os indonésios estão empenhados no resgate. Embaixada segue acompanhando operação", diz.

Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, disse que está cobrando providências das autoridades locais para que o resgate da brasileira seja realizado com urgência. "Seguimos em oração e com esperança de que tudo termine bem. Continuaremos acompanhando de perto a situação", afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular