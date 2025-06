Netanyahu parabeniza Trump por ataque ao Irã: "Paz através da força"

Benjamin Netanyahu, Ayatollah Ali Khamenei e President Donald Trump - (crédito: AFPSAUL LOEB / various sources / AFP)

Após anúncio de ataque norte-americano ao Irã, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizou Donald Trump pela ofensiva. “A América superou a si mesma”, disse o israelense em comunicado oficial na noite deste sábado (21/6).



Segundo Netanyahu, ataque de Trump dá início a uma era de prosperidade no Oriente Médio: "Paz através da força”. O primeiro-ministro afirmou ainda que o governo dos EUA "agiu para derrubar o governo mais perigoso e com as armas mais perigosas”.

Mais cedo, Trump anunciou que aeronaves norte-americanas lançaram bombas sobre as instalações nucleares iranianas de Fordow, Natanz e Esfahan. A imprensa iraniana confirmou o ataque, mas ressaltou que áreas já haviam sido evacuadas e que não há risco de radiação.