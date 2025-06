Catar fecha espaço aéreo temporariamente para 'garantir segurança de cidadãos'

Explosões nos céus do Catar enquanto o Irã lança ataques contra bases dos EUA - (crédito: Viory)

O governo do Catar anunciou a suspensão temporária do tráfego em seu espaço aéreo para "garantir a segurança de cidadãos, residentes e visitantes". A medida faz parte de um conjunto de precauções tomadas "com base nos desdobramentos na região", em meio ao aumento das tensões entre Irã, Israel e Estados Unidos.

Segundo o comunicado oficial, "as autoridades oficiais monitoram a situação de perto e continuamente, avaliando os desdobramentos em coordenação com parceiros regionais e internacionais".

O Catar reafirma que "a segurança e a proteção de todas as pessoas em território catariano continuam sendo a prioridade máxima" e garante que não hesitará em adotar as medidas preventivas necessárias para manter essa proteção.