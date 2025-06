Imprensa internacional repercute morte de brasileira na Indonésia

A imprensa internacional repercutiu a notícia da morte da brasileira Juliana Marins, cujo corpo foi encontrado nesta terça-feira (24/6), na Indonésia. No último sábado (21/6), a jovem de 26 anos caiu de uma trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, no sul do país.

A brasileira percorria a trilha guiada rumo ao cume monte. A queda ocorreu nas proximidades do vulcão Monte Rinjani. Trata-se do segundo maior do país, com mais de 3,7 mil metros de altura. É um dos destinos mais procurados por turistas.

Foram necessários quatro dias de operação para realizar o resgate, que acabou dificultado em decorrência do solo escorregadio e da inclinação acentuada no local. De acordo com o Itamaraty, as condições meteorológicas encontradas por lá também atrapalharam o processo.

Abaixo, veja algumas das manchetes pelo mundo:

New York Post (Estados Unidos)

O tabloide norte-americano noticiou que a morte da brasileira aconteceu depois que "consecutivos esforços acabaram mal-sucedidos por conta do clima adverso". O jornal ainda descreveu que a queda foi de mais de 300 metros.

Pedidos por socorro vindos da brasileira puderam ser ouvidos, de acordo com o NY Post. A neblina, no entanto, inviabilizaram um resgate mais rápido.

BBC (Reino Unido)

Além de noticiar o ocorrido, o jornal britânico aproveitou para citar o posicionamento da família da vítima. Segundo colocado na reportagem, os familiares afirmaram: "com grande tristeza, informamos que ela não sobreviveu. Continuamos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que recebemos", escreveu, com repercussão das redes sociais.

El Universo (Equador)

O jornal El Universo destaca que Marins fazia um passeio pelo continente asiático. Antes de chegar à Indonésia, passou ainda por Tailândia e Vietnã. Além disso, destacou que o encarregado pelo processo de busca no país, Mohammad Syafii, afirmou que os socorristas tirariam o corpo da brasileira do local da queda na manhã desta quarta-feira (25/6). "Um dos socorristas conseguiu chegar perto da vítima, a uma profundidade de 600 metros, e conseguiu comprovar que não haviam mais sinais de vida", disse, à imprensa.

Le Parisien

Outro a destacar que o resgate foi dificuldade por conta das adversidades climáticas, o jornal Le Parisien, da França, noticiou que o processo contou com o auxílio de drones. Também relatou que a forte neblina foi um grande impeditivo para a presença de helicópteros no local.

RTL Deutschland (Alemanha)

O jornal alemão RTL Deutschland noticiou que, depois de a brasileira pedir por uma pausa na trilha guiada, ela ficou pra trás do pelotão. O guia encarregado pelo passeio, depois de seguir a caminhada, não encontrou a brasileira ao retornar.

"Foram dias de medo, esperança e apelos — mas agora há uma triste certeza. Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta. A jovem brasileira caiu no fim de semana enquanto fazia uma trilha em uma encosta íngreme do vulcão indonésio Monte Rinjani. Ela ficou desaparecida por vários dias", escreveu o jornal.

Correio da manhã

O Correio da Manhã, de Portugal, foi mais um a destacar o comunicado da família acerca do acontecido. "Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu", citou.