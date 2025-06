A morte da brasileira Juliana Marins, 26 anos, que aguardava resgate na trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia, gerou uma onda de revolta nas redes sociais. Brasileiros estão entrando nos perfis oficiais da República da Indonésia para expressar indignação com a negligência e o descaso no resgate da turista.

Brasileiros invadem perfis do governo da Indonésia com críticas ao resgate de Juliana Marins

Leia também: Pai de brasileira não consegue chegar a Indonésia após ataques do Irã ao Catar

Frases como "A Indonésia não respeita os turistas" e "Não visitem a Indonésia" estão entre as mais replicadas. Um internauta desabafou: "Irresponsabilidade, descaso, incompetência e má vontade. Uma brasileira morreu e vocês não fizeram NADA! Sintam MUITA vergonha! Vocês, por meio do descaso, mataram uma cidadã brasileira, que morreu sozinha e com frio. Absurdo e revoltante!".

A revolta é intensificada pelo fato de Juliana não ter recebido nenhum tipo de mantimento essencial — como água, comida e cobertor — durante os cinco dias em que aguardava resgate. Muitos brasileiros comentam que, se a situação fosse inversa, com um turista indonésio em solo brasileiro passando pela mesma situação, a negligência testemunhada pela comunidade internacional não ocorreria.

"Se algum de vocês caísse num penhasco aqui no Brasil, ou acontecesse qualquer coisa, nós brasileiros já teríamos resgatado há muito tempo. Aqui no Brasil todos somos solidários", escreveu outro internauta.

A última publicação oficial do perfil institucional da Indonésia, feita há dois dias, já acumula mais de 14 mil comentários de brasileiros indignados com a morte de Juliana Marins.