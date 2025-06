Papa Leão XIV encontra e abençoa "Jesus" no Vaticano; veja

Além do protagonista da série, o elenco e demais membros da equipe também estiveram presentes no local - (crédito: Reprodução / Instagram)

O Papa Leão XIV teve a chance de não apenas se encontrar, mas também de abençoar "Jesus" no Vaticano. Trata-se do ator responsável por interpretar a figura máxima do Cristianismo na série americana The Chosen, Jonathan Roumie, que esteve na Praça São Pedro, em Roma, na Itália, nesta quarta-feira (25/6).

O encontro ocorreu durante a Audiência Geral, sediada em frente à Basílica de São Pedro, a principal do Vaticano. Tradicional durante as manhãs de quarta-feira no país, o evento acontece de forma aberta ao público. Lá, o Papa oferece uma bênção geral, além de uma mensagem aos fiéis.

Além do protagonista da série, o elenco e demais membros da equipe também estiveram presentes. Até mesmo alguns dos familiares foram ao local. Segundo a própria publicação feita pela versão em português da conta do Vaticano no Instagram, o seriado já alcançou mais de 280 milhões de espectadores no mundo. Na sede da Igreja Católica, apresentou a quinta temporada.

"O Papa abençoou 'Jesus'! Também estava presente hoje na Audiência Geral na Praça São Pedro o elenco e membros da equipe da série americana The Chosen, acompanhados de seus familiares. A produção, que já alcançou mais de 280 milhões de espectadores no mundo, apresentou no Vaticano sua quinta temporada", escreveu o perfil.

"O protagonista Jonathan Roumie, intérprete de Jesus, entregou um presente ao Santo Padre e expressou sua profunda gratidão pela oportunidade de estar ali, destacando como esse papel fortaleceu sua fé e transformou sua vida", acrescentou a nota.

Veja:

Pedido por paz e união

Ao final da Audiência Geral desta quarta-feira, o Papa Leão XIV realizou o tradicional apelo aos fiéis presentes no Vaticano. Durante o discurso, o pontífice mostrou preocupação diante do conflito entre Israel e Irã. Além disso, também falou sobre um atentado cometido contra uma igreja católica, na Síria, na última segunda-feira (23/6). O ato deixou 22 mortos, segundo autoridades do país.

"No domingo passado, foi cometido um vil atentado terrorista contra a comunidade greco-ortodoxa na igreja de Mar Elias, em Damasco. Entregamos as vítimas à misericórdia de Deus e elevamos nossas orações pelos feridos e seus familiares. Aos cristãos do Oriente Médio, digo: estou perto de vocês, toda a Igreja está perto de vocês", afirmou.