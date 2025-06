Sarah Jessica Parker usa vestido de estilista brasileira em 'And just like that'

O Brasil está presente no universo de 'Sex and the city'. Aprotagonista Carrie Bradshaw, vivida pela atriz Sarah Jessica Park, usou um vestido da estilista brasileira Isabela Capeto no 5º episódio da 3º temporada de 'And just like that', uma continuação da série dos anos 1990. O capítulo foi divulgado pela HBO nesta quinta-feira (27/6).

Segundo a estilista, em uma publicação nas redes sociais, dois anos atrás ela encontrou a figurinista 'And just like that', Molly Rogers, que se encantou com as criações da brasileira e quis levar um vestido para Sarah Jessica Parker, que mora em Nova Iorque. A atriz aprovou o vestido e, então, Molly avisou Isabela que, um dia, Carrie usaria a peça.

Cerca de dois anos depois, a brasileira recebeu uma mensagem da figurinista avisando que seu vestido apareceria no episódio desta quinta-feira. “Eu fiquei em choque. Não é que ia acontecer mesmo? Fiquei radiante”, compartilhou a estilista.

A personagem Carrie protagonizou diversos momentos inesquecíveis enquanto usava roupas das marcas mais famosas do mundo, como o vestido de casamento por Vivienne Westwood ou o vestido de jornal da Dior. Por isso, a protagonista de 'Sex and the city' é considerada um ícone da moda.“A Carrie foi o nosso ícone, ela inspirou toda uma geração. Ela dita tudo.”, disse Isabela Capeto.

**Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles

