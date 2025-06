Sarah Jessica Parker lê dois livros por dia e recomenda obras; confira

A atriz Sarah Jessica Parker – que dá vida a colunista de sexo Carrie Bradshaw em Sex and the City – desfila pela cidade de Nova York carregando diversos livros e compartilha recomendações literárias com quase 10 milhões de seguidores no Instagram. Sarah exibe até um selo editorial próprio na editora Hogarth, da Penguin Random House, chamado de SJP for Hogarth, que evidencia autores emergentes ao redor do mundo.

Em 2025, a entusiasta de escritos foi anunciada como uma das juradas do Booker Prize, uma das premiações literárias mais importantes da língua inglesa . Acompanhada de outros quatro jurados, Sarah escolherá entre 170 obras inscritas o melhor romance publicado em 2025 na Irlanda ou no Reino Unido.

Durante participação no evento PEN American Center Literary Awards, realizado em 8 de maio em Nova York (EUA), a atriz revelou exercitar uma rotina de leitura agitada para a premiação: Sarah lê dois livros por dia. “É intenso ler essa quantidade de livros. O volume é difícil de explicar. É realmente algo impressionante”, afirmou.

Declarada uma defensora das bibliotecas públicas e do acesso à literatura em comunidades marginalizadas, Sarah é uma figura engajada na comunidade literária. Devido a sua fama internacional, recomendações da atriz rapidamente viram destaque no mercado editorial.

Nas redes sociais, Sarah constantemente recomenda obras que integram a sua maratona literária. Confira algumas indicações da atriz:

Estrelas Errantes, de Tommy Orange

Estrelas Errantes é uma reflexão sobre o que significa ser descendente dos indígenas sobreviventes de um massacre, traçando a linhagem de uma família nativa americana desde o Massacre de Sand Creek de 1864 até a atual Oakland. A obra foi indicada ao prestigiado Booker Prize.

O Melhor de Tudo, de Rona Jaffe

Publicado em 1958 e atualmente disponível apenas na língua inglesa na Amazon, O Melhor de Tudo assemelha-se à narrativa da série protagonizada por Sarah. O primeiro romance de Jaffe acompanha um grupo de jovens que se encontram no início da vida em Nova York, onde trabalham em uma editora, explorando sonhos, relacionamentos e as decisões.

O caminho da cidade, de Natalia Ginzburg

O romance de estreia de Ginzburg dita os tons característicos de suas obras posteriores. Foi publicado em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, sob o pseudónimo de Alessandra Tornimparte. O livro acompanha uma jovem de 17 anos que, ingenuamente, engravida de um rapaz e lida com as consequências da gravidez inesperada.

Perto de casa, de Michael Magee

A obra acompanha Sean, que aos 22 anos se sente encurralado num futuro sem garantias. Após uma agressão impulsiva numa noite caótica, o romance mergulha nas causas e consequências desse momento. Explora temas como o desemprego pós-faculdade, a emigração forçada e os traumas familiares.

A Picada de Abelha, de Paul Murray

O romance de Murray acompanha a família Barnes, que se encontra em crise. A história abrange várias décadas e acompanha o declínio da família, mostrando pontos de vista individuais e coletivos, além de abordar a construção de um bunker apocalíptico. Finalista dos Prémios Booker em 2023 e um dos 10 melhores livros de 2023 para o The New York Times, The Washington Post e a revista TIME.

A fraude, de Zadie Smith

Publicado em 2023, A fraude é uma obra de ficção histórica ambientada na Inglaterra vitoriana da década de 1870. O romance explora a controvérsia em torno do caso Tichborne, no qual um homem de classe baixa alegou ser o herdeiro perdido da fortuna de uma família aristocrática.

O Esplendor e a Infâmia, de Erik Larson

Descrito como “original, cativante, comovente” pelo The New York Times, o livro retrata o primeiro ano de Winston Churchill como primeiro-ministro do Reino Unido, com Londres sob bombardeamentos e a pressão de envolver os EUA durante a Segunda Guerra Mundial.

Martyr!, de Kaveh Akbar

O romance segue um jovem poeta iraniano-americano, que enfrenta o luto e o trauma após a morte da mãe num acidente aéreo. Lutando contra o alcoolismo e a dependência, o jovem mergulha numa busca por significado através da arte e da figura dos mártires. A narrativa explora temas como fé, identidade e a busca por propósito.

A Uma Hora Tão Tardia, de Claire Keegan

Esta coletânea de contos de 88 páginas reúne pequenas histórias sobre amor, desejo, traição, misoginia, violência e intrigantes interações entre mulheres e homens. Cada conto explora dinâmicas que podem corromper relações, como a falta de generosidade, o peso das expectativas e a iminente ameaça de violência.