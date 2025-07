Diogo Jota, jogador do Liverpool, morre com o irmão em acidente de carro

O atacante do Liverpool, Diogo Jota, morreu junto com o irmão na madrugada de 3 de julho de 2025 em um acidente de trânsito no noroeste da Espanha - (crédito: Paul ELLIS/AFP)

O atacante português do Liverpool, Diogo Jota, e o irmão André, também jogador de futebol, morreram em um acidente no noroeste da Espanha quando o veículo em que estavam saiu da estrada e pegou fogo. "Tudo indica que um pneu estourou durante uma ultrapassagem. Como consequência do acidente, o carro pegou fogo e ambos morreram", informou a Guarda Civil, nesta quinta-feira (3/7).

O acidente ocorreu às 00h30 no horário local, em uma rodovia perto da cidade de Zamora. Diogo e André morreram antes da chegada dos serviços de emergência ao local.

Quem é Diogo Jota?

Diogo Jota, 28 anos, chegou ao Liverpool em 2020. Há poucos dias, ele anunciou que se casou no dia 22 de junho e publicou fotos da cerimônia na rede social X. Além da mulher, o jogador deixa três filhos.

Sim, para sempre ?? pic.twitter.com/pZvQwKADgd — Diogo Jota (@DiogoJota18) June 28, 2025

Morte de Diogo Jota comove o futebol e o mundo

A Federação Portuguesa de Futebol lamentou a morte de Diogo, afirmando que, além de ser "um jogador fantástico, era uma "pessoa extraordinária, respeitada por todos os seus companheiros e adversários".

As mortes de Diogo e André são "perdas irreparáveis para o futebol português e faremos o possível para honrar diariamente seu legado", declarou a federação, acrescentando que solicitou à Uefa um minuto de silêncio antes do jogo desta quinta-feira entre Portugal e Espanha no Campeonato Europeu de Futebol Feminino.

O Liverpool afirmou que está "devastado com a trágica morte" de Diogo Jota. "O Liverpool FC não fará mais comentários neste momento e pede que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipe e equipe do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto eles tentam lidar com uma perda inimaginável. Continuaremos a oferecer-lhes todo o nosso apoio", disse o clube.

O jogador Cristiano Ronaldo também lamentou a morte de Diogo. "Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta", afirmou.

