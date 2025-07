Elefanta ataca e mata turistas durante safári na Zâmbia

A britânica Janet Taylor Easton, de 68 anos, e a neozelandesa Alison Jean Taylor, de 67, morreram após serem atacadas por uma elefanta durante um safári a pé no parque nacional de South Luangwa, na Zâmbia. O incidente ocorreu nesta quinta-feira (3/7) e as informações foram divulgadas pelo jornal britânico The Guardian, conforme confirmado pela polícia local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o comissário de Polícia da Província Oriental, Robertson Mweemba, a elefanta estava acompanhada de um filhote e teria se sentido ameaçada pela presença dos visitantes. O comportamento protetor de fêmeas com cria é conhecido entre especialistas como um fator de risco em áreas de contato com humanos.

Guias que acompanhavam o grupo tentaram impedir o ataque e chegaram a disparar contra o animal, mas mesmo ferida conseguiu alcançar as turistas. Janet e Alison morreram no local antes que pudessem receber qualquer tipo de socorro.

Esse não foi um caso isolado. Em 2024, duas turistas norte-americanas morreram em ataques semelhantes em outras regiões da Zâmbia. Elas eram idosas e estavam dentro de veículos de safári no momento dos incidentes. Em 2025, uma turista espanhola também perdeu a vida em um santuário de elefantes na Tailândia.

O parque South Luangwa é uma das principais atrações naturais do país e recebe visitantes de diversas partes do mundo. Após o incidente, autoridades locais reforçaram a necessidade de cautela e avaliaram os protocolos de segurança em safáris a pé.