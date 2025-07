Mulher perde US$ 2 milhões em apostas on-line em seis meses

Nos Estados Unidos, uma mulher perdeu US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões) em seis meses por conta de apostas on-line. A vítima, uma moradora do estado do Michigan que não teve o nome revelado, fez relato à rede News 5, afiliada da ABC. O caso repercute no momento em que o legislativo de Ohio, estado vizinho, estuda legalizar os cassinos on-line.

Em Michigan, os cassinos na internet foram lançados em 2021, mesma época em que a mulher começou a apostar nos jogos de blackjack (conhecido como 21 no Brasil). "Eu tinha uma construtora muito grande e nossos custos com madeira dispararam por causa da covid-19", conta. "Eu tinha 10 casas em construção e pensei: 'Uau, jogos de azar on-line. Vou tentar e talvez ajude.'"

No primeiro momento, a vítima se impressionou com os ganhos. O que começou com investimento de US$ 1 mil e outros benefícios dos cassinos se transformou em US$ 25 mil, mas não demorou para que as perdas aparecessem e ela entrasse em um ciclo vicioso.

"Em seis meses, perdi US$ 2 milhões — nossa casa, meu negócio, nossos carros, nossa aposentadoria", comenta.

A mulher relata que dois cassinos on-line cortaram o acesso dela após um mês, mas outros dois continuaram a enviar bônus para que ela continuasse jogando. "Se eu perdesse alguns dias, eles me mandavam dinheiro – milhares de dólares", conta.

Para ela, um dos maiores fatores é a possibilidade de jogar a qualquer momento e em qualquer lugar. "Você pode fazer isso dirigindo na rua, pode fazer no banheiro", alega.

"Eu realmente não quero que isso aconteça com mais ninguém", comenta a vítima, que usa a experiência para alertar mais pessoas sobre os riscos. "Acho que não deveria ter sido possível perder tanto em tão pouco tempo. Não faz sentido o estado ganhar dinheiro dessa forma às custas do próprio povo. Isso me deixa triste."

Além do Michigan, os estados Pensilvânia e Virgínia Ocidental, também próximos a Ohio, já legalizaram os cassinos on-line.